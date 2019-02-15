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18:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Питтсбурга» сжигают футболки игрока, попросившего обмена

Но есть вариант получше.

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Один из лучших принимающих НФЛ Антонио Браун попросил об обмене из «Питтсбурга». Футболист сделал пост в твиттере с хайлайтами своей карьеры в «Стилерс».

«Спасибо болельщикам “Стилерс” за 9 важных лет. Время двигаться дальше», — написал Браун.

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В ответ на это болельщики «Питтсбурга» начали сжигать футболки с фамилией звездного футболиста.

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Питтсбургская радиостанция 93.7 The Fan попросила фанов «Стилерс» не сжигать майки игрока и приносить им в редакцию. Все футболки будут переданы местной благотворительной организации, вырученные от их продажи деньги пойдут на помощь нуждающимся людям.

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Илья Андреев

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