Болельщики «Питтсбурга» сжигают футболки игрока, попросившего обмена

Один из лучших принимающих НФЛ Антонио Браун попросил об обмене из «Питтсбурга». Футболист сделал пост в твиттере с хайлайтами своей карьеры в «Стилерс».



«Спасибо болельщикам “Стилерс” за 9 важных лет. Время двигаться дальше», — написал Браун.

В ответ на это болельщики «Питтсбурга» начали сжигать футболки с фамилией звездного футболиста.

Питтсбургская радиостанция 93.7 The Fan попросила фанов «Стилерс» не сжигать майки игрока и приносить им в редакцию. Все футболки будут переданы местной благотворительной организации, вырученные от их продажи деньги пойдут на помощь нуждающимся людям.