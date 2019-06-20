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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер следил за футболистами в соцсетях через фейковые аккаунты

Интересно, кто еще так делает?

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Источник: AP 2019

Главный тренер «Аризоны» Клифф Кингсбери раньше следил за соцсетями своих игроков, сообщает Firstandgoal.ru.

В 2016 году тренер использовал фейковые аккаунты для того, чтобы мониторить деятельность футболистов «Техас Тек» в Сети.

«У нас есть фейковые аккаунты симпатичных девушек, которых игроки сразу добавляют в друзья. И мы можем видеть, что происходит, кто про что пишет. Мы внимательно за всем следим.

Стоит сделать запрос о добавлении в друзья от лица симпатичной девчушки, как ты автоматически получишь доступ", — рассказал Кингсбери в подкасте с экс-лайнбекером НФЛ Эй Джеем Хоуком.

Илья Андреев

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