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14 августа, источник: Sportmail.ru

Игроков в американский футбол усыпил гипнотизер. Получилось смешно (видео)

Мастерская работа.

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Главный тренер студенческой команды по американскому футболу «Техас Лонгхорнс» Том Херман пригласил гипнотизера, чтобы развлечь команду в день, свободный от тренировок.

Со студентами работал Джонатан Йигер, и его мастерство поразило аудиторию.

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Гипнотизер усыпил игроков, вышедших на сцену, а затем давал им задания: футболисты представляли, как ведут машину, как их останавливает полиция. Одному из игроков сообщили, что он никогда не слышал слово «спасибо». После этого его реакция на это слово была бесценной.

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Андрей Санталов

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