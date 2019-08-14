Игроков в американский футбол усыпил гипнотизер. Получилось смешно (видео)
Мастерская работа.
Мастерская работа.
Главный тренер студенческой команды по американскому футболу «Техас Лонгхорнс» Том Херман пригласил гипнотизера, чтобы развлечь команду в день, свободный от тренировок.
Со студентами работал Джонатан Йигер, и его мастерство поразило аудиторию.
Гипнотизер усыпил игроков, вышедших на сцену, а затем давал им задания: футболисты представляли, как ведут машину, как их останавливает полиция. Одному из игроков сообщили, что он никогда не слышал слово «спасибо». После этого его реакция на это слово была бесценной.
Андрей Санталов