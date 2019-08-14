Игроков в американский футбол усыпил гипнотизер. Получилось смешно (видео)

Главный тренер студенческой команды по американскому футболу «Техас Лонгхорнс» Том Херман пригласил гипнотизера, чтобы развлечь команду в день, свободный от тренировок.

Гипнотизер усыпил игроков, вышедших на сцену, а затем давал им задания: футболисты представляли, как ведут машину, как их останавливает полиция. Одному из игроков сообщили, что он никогда не слышал слово «спасибо». После этого его реакция на это слово была бесценной.