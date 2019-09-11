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17:45 (мск), источник: Sportmail.ru

В США болельщиков развлекает сервис с дополненной реальностью (видео)

Выглядит впечатляюще.

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Клуб НФЛ «Даллас» придумал, как можно упростить болельщикам фотосессии с игроками команды.

Теперь на AT&T Stadium стоит специальная фотобудка с режимом дополненной реальности. Болельщики могут выбрать нужных им игроков (от одного до пяти), встать в центр кадра — и фото с футболистами готово. Снимок выглядит так, будто игроки вживую стояли рядом с теми, кто фотографировался.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео об этом сервисе стало популярным в интернете, только на твиттер-канале журналиста Серхио Гарсии Сестеро его посмотрели более 11 млн раз.

Илья Андреев

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