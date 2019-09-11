В США болельщиков развлекает сервис с дополненной реальностью (видео)

Клуб НФЛ «Даллас» придумал, как можно упростить болельщикам фотосессии с игроками команды.



Теперь на AT&T Stadium стоит специальная фотобудка с режимом дополненной реальности. Болельщики могут выбрать нужных им игроков (от одного до пяти), встать в центр кадра — и фото с футболистами готово. Снимок выглядит так, будто игроки вживую стояли рядом с теми, кто фотографировался.