Для Америки он круче Джордана. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул (фото)
Квотербек, который переписывает рекорды в 43 года.
Квотербек, который переписывает рекорды в 43 года.
В США минувшей ночью прошел Супербоул, в котором встречались «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс».
Даже если вам не очень интересен американский футбол, стоит оценить масштаб личности Тома Брэди — квотербека, завоевавшего свой седьмой чемпионский перстень.
В нашей фотоистории — рассказ о выдающемся спортсмене Америки, который по своим достижениям затмевает самых великих, даже Майкла Джордана.