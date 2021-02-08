Для Америки он круче Джордана. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул (фото)

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В США минувшей ночью прошел Супербоул, в котором встречались «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс».

Даже если вам не очень интересен американский футбол, стоит оценить масштаб личности Тома Брэди — квотербека, завоевавшего свой седьмой чемпионский перстень.