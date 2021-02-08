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15:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Для Америки он круче Джордана. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул (фото)

Квотербек, который переписывает рекорды в 43 года.

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В США минувшей ночью прошел Супербоул, в котором встречались «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Канзас-Сити Чифс».

Даже если вам не очень интересен американский футбол, стоит оценить масштаб личности Тома Брэди — квотербека, завоевавшего свой седьмой чемпионский перстень.

В нашей фотоистории — рассказ о выдающемся спортсмене Америки, который по своим достижениям затмевает самых великих, даже Майкла Джордана.

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