Бывший игрок НФЛ угрожал конгрессмену США в соцсетях

«Время почти пришло!!! Ты бы предпочел Гуантанамо или обычную казнь, ****** [чертов] предатель?», — было написано в сообщении.

Конгрессмен не признал бывшего игрока НФЛ и удивился, почему у того столько подписчиков. Затем подал заявление в полицию.

Миллер был выбран клубом из Сан-Франциско в 7-м раунде драфта в 2011 году и провел в команде 5 сезонов. У него уже были проблемы с законом. В 2015 году он в результате спора с женщиной отобрал ее телефон и разбил об асфальт. В 2016 году он напал на 70-летнего мужчину и его 29-летнего сына. После ареста «Сан-Франциско» отчислил спортсмена.

Сейчас Миллер попытался оправдаться «троллингом».