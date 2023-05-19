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18:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший игрок НФЛ угрожал конгрессмену США в соцсетях

Конгрессмен США Эрик Суолвелл опубликовал содержание личного сообщения, которое ему через социальную сеть отправил бывший раннинбек команды НФЛ «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брюс Миллер.

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«Время почти пришло!!! Ты бы предпочел Гуантанамо или обычную казнь, ****** [чертов] предатель?», — было написано в сообщении.

Конгрессмен не признал бывшего игрока НФЛ и удивился, почему у того столько подписчиков. Затем подал заявление в полицию.

Миллер был выбран клубом из Сан-Франциско в 7-м раунде драфта в 2011 году и провел в команде 5 сезонов. У него уже были проблемы с законом. В 2015 году он в результате спора с женщиной отобрал ее телефон и разбил об асфальт. В 2016 году он напал на 70-летнего мужчину и его 29-летнего сына. После ареста «Сан-Франциско» отчислил спортсмена.

Сейчас Миллер попытался оправдаться «троллингом».

«Мне нравилось троллить политиков-коррупционеров в личке, но раз уж ты решил раздуть из этого целый сюжет, так и сделаем. Это ни в коем разе не было угрозой ни тебе, ни твоей семье», — написал Миллер в соцсетях.

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