Бывший игрок НФЛ угрожал конгрессмену США в соцсетях
Конгрессмен США Эрик Суолвелл опубликовал содержание личного сообщения, которое ему через социальную сеть отправил бывший раннинбек команды НФЛ «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брюс Миллер.
Конгрессмен США Эрик Суолвелл опубликовал содержание личного сообщения, которое ему через социальную сеть отправил бывший раннинбек команды НФЛ «Сан-Франциско Фотинайнерс» Брюс Миллер.
«Время почти пришло!!! Ты бы предпочел Гуантанамо или обычную казнь, ****** [чертов] предатель?», — было написано в сообщении.
Конгрессмен не признал бывшего игрока НФЛ и удивился, почему у того столько подписчиков. Затем подал заявление в полицию.
Миллер был выбран клубом из Сан-Франциско в 7-м раунде драфта в 2011 году и провел в команде 5 сезонов. У него уже были проблемы с законом. В 2015 году он в результате спора с женщиной отобрал ее телефон и разбил об асфальт. В 2016 году он напал на 70-летнего мужчину и его 29-летнего сына. После ареста «Сан-Франциско» отчислил спортсмена.
Сейчас Миллер попытался оправдаться «троллингом».
«Мне нравилось троллить политиков-коррупционеров в личке, но раз уж ты решил раздуть из этого целый сюжет, так и сделаем. Это ни в коем разе не было угрозой ни тебе, ни твоей семье», — написал Миллер в соцсетях.