Болельщики в США вынуждены были пробираться к местам на стадионе через сугробы: видео
Стадион «Хаймарк» в Баффало завалило снегом.
Стадион «Хаймарк» в Баффало завалило снегом.
Поклонники американского футбола в Баффало столкнулись со стихией. Бушевавший в штате Нью-Йорк снежный шторм вынудил власти перенести матч плей-офф НФЛ «Баффало Биллс» — «Питтсбург Стилерс» на сутки.
Руководство клуба перед матчем пригласило волонтеров, чтобы помочь убрать поле и трибуны.
Тем не менее, болельщикам все равно пришлось пробираться к своим местам через сугробы.
«Баффало Биллс» одержали победу со счетом 31−17 и будут принимать домашний матч через неделю.