Болельщики в США вынуждены были пробираться к местам на стадионе через сугробы: видео

Поклонники американского футбола в Баффало столкнулись со стихией. Бушевавший в штате Нью-Йорк снежный шторм вынудил власти перенести матч плей-офф НФЛ «Баффало Биллс» — «Питтсбург Стилерс» на сутки.

Руководство клуба перед матчем пригласило волонтеров, чтобы помочь убрать поле и трибуны.

Тем не менее, болельщикам все равно пришлось пробираться к своим местам через сугробы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240223&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.