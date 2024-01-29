Определились участники Супербоула
По итогам финалов конференций НФЛ стали известны команды, которые сыграют в Супербоуле, главном матче сезона по американскому футболу.
По итогам финалов конференций НФЛ стали известны команды, которые сыграют в Супербоуле, главном матче сезона по американскому футболу.
В финале Американской конференции «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Балтимор Рейвенс» со счетом 17−10.
Их соперником станут «Сан-Франциско Фотинайнерс», которые в финале Национальной конференции победили «Детройт Лайонс» со счетом 34−31.
Для «Чифс» это будет уже 4-й Супербоул за последние 5 лет. Два из них команда Энди Рида выиграла.
Эти команды уже встречались в Супербоуле по итогам сезона-2019. Тогда победителями стали «Чифс» (31−20).
«Сан-Франциско» — одна из самых титулованных команд НФЛ. За свою историю она 5 раз становилась обладателем приза Ломбарди. Больше только у «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерс» (по 6).
Супербоул пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь с 11 на 12 февраля. Начало матча в 2:30 мск.