Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Коламбус
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Гранада
Футбол. Зарубежный
28.01
Атлетико
Валенсия
20
Футбол. Зарубежный
28.01
ПСЖ
Брест
22
Футбол. Зарубежный
28.01
Фиорентина
Интер
01
Хоккей. НХЛ
28.01
Сент-Луис
Лос-Анджелес
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
15Великий Кайзер
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
10:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Определились участники Супербоула

По итогам финалов конференций НФЛ стали известны команды, которые сыграют в Супербоуле, главном матче сезона по американскому футболу.

Наверх
Источник: AP 2023

В финале Американской конференции «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Балтимор Рейвенс» со счетом 17−10.

Их соперником станут «Сан-Франциско Фотинайнерс», которые в финале Национальной конференции победили «Детройт Лайонс» со счетом 34−31.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Чифс» это будет уже 4-й Супербоул за последние 5 лет. Два из них команда Энди Рида выиграла.

Эти команды уже встречались в Супербоуле по итогам сезона-2019. Тогда победителями стали «Чифс» (31−20).

«Сан-Франциско» — одна из самых титулованных команд НФЛ. За свою историю она 5 раз становилась обладателем приза Ломбарди. Больше только у «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерс» (по 6).

Супербоул пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь с 11 на 12 февраля. Начало матча в 2:30 мск.

 Тейлор Свифт поцеловала футболиста после выхода в Супербоул: видео
Медведев сохранил третью строчку в рейтинге АТР после Australian Open
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь