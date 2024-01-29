Определились участники Супербоула

В финале Американской конференции «Канзас-Сити Чифс» обыграли «Балтимор Рейвенс» со счетом 17−10.

Их соперником станут «Сан-Франциско Фотинайнерс», которые в финале Национальной конференции победили «Детройт Лайонс» со счетом 34−31.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240352&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Чифс» это будет уже 4-й Супербоул за последние 5 лет. Два из них команда Энди Рида выиграла.

Эти команды уже встречались в Супербоуле по итогам сезона-2019. Тогда победителями стали «Чифс» (31−20).

«Сан-Франциско» — одна из самых титулованных команд НФЛ. За свою историю она 5 раз становилась обладателем приза Ломбарди. Больше только у «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Питтсбург Стилерс» (по 6).