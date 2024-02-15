Полиция уточнила число пострадавших на чемпионском параде в США

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=91ce6cfd18889b2b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240489" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в городе Канзас-Сити (штат Миссури) в районе вокзала Юнион Стейшн, куда должны были прибыть футболисты команды после завершения чемпионского парада.

«Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22», — сообщила начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. В больнице Children's Mercy Kansas City сообщили, что в день чемпионского парада к ним поступили девять детей с огнестрельными ранениями.

Единственной погибшей на данный момент является местная радиоведущая Лиза Лопес-Галван. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с огнестрельным ранением в живот.

Звуки выстрелов спровоцировали хаос в толпе, в результате которого многие получили травмы, не связанные со стрельбой. Точное количество пострадавших продолжает уточняться. Ранее сообщалось, что в чемпионском параде в Канзас-Сити примут участие около миллиона человек.

Полиция также сообщила, что задержала на месте инцидента троих вооруженных людей, в отношении которых ведутся следственные действия.