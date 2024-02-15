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15 февраля, источник: Sportmail.ru

Полиция уточнила число пострадавших на чемпионском параде в США

Число пострадавших в ходе стрельбы после чемпионского парада команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает ESPN.

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Инцидент произошел в городе Канзас-Сити (штат Миссури) в районе вокзала Юнион Стейшн, куда должны были прибыть футболисты команды после завершения чемпионского парада.

«Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22», — сообщила начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз.

Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. В больнице Children's Mercy Kansas City сообщили, что в день чемпионского парада к ним поступили девять детей с огнестрельными ранениями.

Единственной погибшей на данный момент является местная радиоведущая Лиза Лопес-Галван. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с огнестрельным ранением в живот.

Звуки выстрелов спровоцировали хаос в толпе, в результате которого многие получили травмы, не связанные со стрельбой. Точное количество пострадавших продолжает уточняться. Ранее сообщалось, что в чемпионском параде в Канзас-Сити примут участие около миллиона человек.

Полиция также сообщила, что задержала на месте инцидента троих вооруженных людей, в отношении которых ведутся следственные действия.

«Канзас-Сити Чифс» стали чемпионами НФЛ во второй раз подряд, обыграв в решающем матче сезона «Сан-Франциско Форти Найнерс» (25:22 ОТ). Матч прошел в ночь на понедельник и собрал рекордные рейтинги в истории американского телевидения.

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