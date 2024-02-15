Полиция уточнила число пострадавших на чемпионском параде в США
Число пострадавших в ходе стрельбы после чемпионского парада команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает ESPN.
Число пострадавших в ходе стрельбы после чемпионского парада команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» увеличилось до 22 человек. Об этом сообщает ESPN.
Инцидент произошел в городе Канзас-Сити (штат Миссури) в районе вокзала Юнион Стейшн, куда должны были прибыть футболисты команды после завершения чемпионского парада.
«Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22», — сообщила начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвз.
Отмечается, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии. В больнице Children's Mercy Kansas City сообщили, что в день чемпионского парада к ним поступили девять детей с огнестрельными ранениями.
Единственной погибшей на данный момент является местная радиоведущая Лиза Лопес-Галван. Она скончалась в больнице, куда ее доставили с огнестрельным ранением в живот.
Звуки выстрелов спровоцировали хаос в толпе, в результате которого многие получили травмы, не связанные со стрельбой. Точное количество пострадавших продолжает уточняться. Ранее сообщалось, что в чемпионском параде в Канзас-Сити примут участие около миллиона человек.
Полиция также сообщила, что задержала на месте инцидента троих вооруженных людей, в отношении которых ведутся следственные действия.
«Канзас-Сити Чифс» стали чемпионами НФЛ во второй раз подряд, обыграв в решающем матче сезона «Сан-Франциско Форти Найнерс» (25:22 ОТ). Матч прошел в ночь на понедельник и собрал рекордные рейтинги в истории американского телевидения.