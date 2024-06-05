Самый успешный тренер в истории НФЛ получил хорватский паспорт

72-летний специалист встретился с президентом Хорватии Зораном Милановичем и премьер-министром страны Андреем Пленковичем, которые вручили ему свидетельство о получении гражданства. Также Беличик был удостоен Ордена Утренней звезды Хорватии за продвижение репутации и интересов страны на протяжении всей тренировочной карьеры.

Также Беличик побывал в расположении сборной Хорватии, которая проводила в Риеке товарищеский матч с Северной Македонией (3:0) в преддверии Евро-2024. Именитый специалист встретился с наставником команды Златко Даличем и главной звездой сборной Лукой Модричем. В беседе с ними Беличик, чья фамилия является американской адаптацией фамилии Беличич, рассказал о своих хорватских корнях.

«Мои бабушка и дедушка приехали в США в 1910 году из поселка Драганич. У них была трудная жизнь, но именно поэтому моему отцу, который тоже был тренером по американскому футболу, удалось воплотить в жизнь свою американскую мечту. Вчера я стал гражданином Хорватии и теперь я один из вас», — сказал Беличик.