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Живущий в Москве спортсмен из США рассказал, как в России развивается американский футбол

Игрок в американский футбол Хантер Кейвуд оценил уровень развития американского футбола в России.

Источник: Соцсети

Хантер Кейвуд уже восемь лет живет в Москве и занимается здесь бизнесом. Хантер с детства играет в американский футбол, в России он трижды становился победителем национального чемпионата в составе московских «Спартанцев». Также он выступал за команду «Северный Легион» из Санкт-Петербурга.

«Конечно, в Америке уровень намного выше, но в Россию этот спорт пришел относительно недавно. Каждый русский человек, который узнает, что я играю в американский футбол, говорит мне: “О, ну это как регби”. Нет (смеется). Но отмечу, что американский футбол развивается в России, причем без маркетинга и денег. Ваши ребята пришли в этот вид спорта из футбола, хоккея, и в этом их преимущество. Если не будет политических проблем, то почему бы России не принять участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, где будет представлен флаг-футбол», — приводит слова Кейвуда «Матч ТВ».

Американец отметил, что, по его мнению, Россия является спортивной страной.

«Когда ты приезжаешь в Россию, ты замечаешь, что люди здесь спортивного телосложения. Ты обращаешь на это внимание, особенно когда приезжаешь из Америки (смеется). “Вау, тут такие худенькие люди”, — думаешь ты. Ну и если говорить про международные соревнования, то Россия всегда была одним из лидеров на Олимпиадах, чемпионатах мира. Я здесь уже восемь лет, за это время я обрел много друзей, большинство из них в детстве учились в спортивных школах. У нас спортивных школ нет, для меня это было удивительно», — добавил Кейвуд.

Флаг-футбол, который дебютирует в программе летних Олимпийских игр в 2028 году, — это командный вид спорта, который является бесконтактной версией американского футбола. Вместо жестких столкновений игроки команд пытаются остановить друг друга, перехватив флажок (ленточку), которая прикреплена к поясу противника.