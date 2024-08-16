Живущий в Москве спортсмен из США рассказал, как в России развивается американский футбол

«Когда ты приезжаешь в Россию, ты замечаешь, что люди здесь спортивного телосложения. Ты обращаешь на это внимание, особенно когда приезжаешь из Америки (смеется). “Вау, тут такие худенькие люди”, — думаешь ты. Ну и если говорить про международные соревнования, то Россия всегда была одним из лидеров на Олимпиадах, чемпионатах мира. Я здесь уже восемь лет, за это время я обрел много друзей, большинство из них в детстве учились в спортивных школах. У нас спортивных школ нет, для меня это было удивительно», — добавил Кейвуд.