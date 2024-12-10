Олимпийский чемпион Парижа хочет продолжить карьеру в НФЛ

25-летний ямаец стал участником программы NFL International Player Pathway, которая помогает талантливым атлетам из других видов спорта получить возможность выступать в НФЛ. В январе он прибудет во Флориду для участия в десятинедельном тренировочном лагере, а в марте представит свои навыки скаутам команд НФЛ, которые смогут предложить ему профессиональный контракт.
Скауты считают, что у Стона есть потенциал для игры тайт-эндом или на одной из позиций в защите. Его рост составляет 200 см, вес — 122 кг. В мае этого года Стона приглашался командами «Грин-Бэй Пэкерс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» в тренировочный лагерь для новичков.
На Олимпиаде-2024 в Париже Стона выиграл соревнования по метанию диска, установив новый олимпийский рекорд — 70,00 метров. Он принес Ямайке первое олимпийское золото в этом виде программы и единственную золотую награду на Олимпийских играх в Париже.