Олимпийский чемпион Парижа хочет продолжить карьеру в НФЛ

Скауты считают, что у Стона есть потенциал для игры тайт-эндом или на одной из позиций в защите. Его рост составляет 200 см, вес — 122 кг. В мае этого года Стона приглашался командами «Грин-Бэй Пэкерс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс» в тренировочный лагерь для новичков.