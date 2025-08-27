Тейлор Свифт объявила о помолвке со зведой американского футбола

Отношения Свифт и Келси завязались в июле 2023 года после того, как спортсмен посетил ее концерт в Канзас-Сити в рамках The Eras Tour. С тех пор Свифт регулярно посещает матчи «Канзас-Сити Чифс», что вызвало беспрецедентный рост интереса к НФЛ со стороны ее многочисленной фан-базе. После подтверждения слухов о романе продажи футболок Келси подскочили почти на 400%.