Тейлор Свифт объявила о помолвке со зведой американского футбола

35-летняя звезда мирового шоу-бизнеса опубликовала несколько совместных снимков с Келси, на одном из которых у нее на пальце заметно обручальное кольцо.
«Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры женятся», — написала Свифт в соцсетях.
Тейлор Свифт — одна из ключевых фигур современной поп-культуры. Она 14 раз становилась лауреатом премии «Грэмми» и занимает первое место среди самых продаваемых исполнителей XXI века. Ее мировое турне The Eras Tour, которое завершилось в декабре 2024 году, стало самым кассовым в истории музыки, собрав на продаже билетов более двух миллиардов долларов.
Отношения Свифт и Келси завязались в июле 2023 года после того, как спортсмен посетил ее концерт в Канзас-Сити в рамках The Eras Tour. С тех пор Свифт регулярно посещает матчи «Канзас-Сити Чифс», что вызвало беспрецедентный рост интереса к НФЛ со стороны ее многочисленной фан-базе. После подтверждения слухов о романе продажи футболок Келси подскочили почти на 400%.
15 августа Свифт впервые появилась на подкасте Трэвиса Келси и его старшего брата Джейсона, где анонсировала выход своего 12-го студийного альбома The Life of a Showgirl. Также звездная пара поделилась подробностями того, как завязались их отношения. За первые 24 часа выпуска подкаста на YouTube набрал свыше 13 млн просмотров.
Трэвис Келси выступает в НФЛ с 2013 года. В составе «Канзас-Сити Чифс» он выиграл три Супербоула (2020, 2023, 2024), а также семь раз попадал в символические сборные лучших игроков сезона All-Pro. 35-летний тайт-энд считается одним из лучших игроков в истории американского футбола на своей позиции и является обладателем 10 рекордов НФЛ.
Новый регулярный чемпионат НФЛ стартует 4 сентября.