Рекордсмен НФЛ умер в возрасте 36 лет после задержания полицией

По информации американских СМИ, Мартин был задержан полицией рано утром 18 октября в Окленде (штат Калифорния) после сообщения о возможном взломе частного дома. Во время задержания произошел «некий медицинский инцидент», в результате которого спортсмен потерял сознание. Мартин был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.