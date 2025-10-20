Рекордсмен НФЛ умер в возрасте 36 лет после задержания полицией

«С большой печалью мы сообщаем, что Даг Мартин скончался в субботу утром. Причины смерти на настоящий момент не подтверждены. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь», — сказано в заявлении семьи спортсмена.
По информации американских СМИ, Мартин был задержан полицией рано утром 18 октября в Окленде (штат Калифорния) после сообщения о возможном взломе частного дома. Во время задержания произошел «некий медицинский инцидент», в результате которого спортсмен потерял сознание. Мартин был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.
Даг Мартин был выбран клубом «Тампа-Бэй Бакканирс» в первом раунде драфта НФЛ 2012 года под общим 31-м номером. Он выступал за команду на протяжении шести сезонов, дважды становился участником Про Боула (2012, 2015) и входил в первую символическую сборную All-Pro (2015).
В ноябре 2012 года в матче против «Окленд Рэйдерс» (42:32) Мартин установил рекорд НФЛ, оформив четыре выносных тачдауна во второй половине игры. Благодаря этому выдающемуся выступлению ему также удалось переписать семь клубных рекордов «Тампы».
В 2019 году Мартин закончил карьеру, проведя заключительный сезон в «Окленд Рэйдерс» — команде из своего родного города.