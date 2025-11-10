Трамп на футболе. Пролетел над стадионом и прокомментировал матч

Встреча прошла на стадионе «Нортвест» в Лэндовере (штат Мэриленд), примерно в 30 километрах от Белого дома, и была посвящена военнослужащим США, ветеранам и их семьям. В начале первой четверти борт Трампа совершил традиционный для матчей НФЛ flyover — пролет одного или нескольких самолетов (обычно военных) на очень низкой высоте над стадионом, чем вызвал изумление у 65 тыс. зрителей, находившихся на игре.
Самолет Трампа приземлился на базе Эндрюс и к концу второй четверти президент США уже находился на стадионе. Во время перерыва он зачитал присягу для военнослужащих, которую те должны были произнести на церемонии зачисления на службу, после чего был освистан частью болельщиков.
В третьей четверти Трамп заглянул в комментаторскую студию и в прямом эфире прокомментировал второй тачдаун «Вашингтона».
Трамп стал третьим президентом США, который посетил матч регулярного сезона НФЛ, находясь на посту. До него на играх лиги присутствовали Ричард Никсон (1969) и Джимми Картер (1978).
Ранее стало известно, что «Вашингтон Коммандерс» в следующем году начнет строительство нового стадиона, который будет расположен примерно в пяти километрах от Белого дома. Он оценивается в 3,7 млрд долларов и будет построен на месте старой арены имени Роберта Кеннеди, которая была домашней для команды с 1961 по 1996 год. Трамп выразил желание, чтобы новый стадион «Коммандерс» был назван в его честь.
«Вашингтон Коммандерс» потерпел пятое поражение подряд и с результатом 3−7 занимает 14-е место в конференции НФК.