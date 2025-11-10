Трамп на футболе. Пролетел над стадионом и прокомментировал матч

Ранее стало известно, что «Вашингтон Коммандерс» в следующем году начнет строительство нового стадиона, который будет расположен примерно в пяти километрах от Белого дома. Он оценивается в 3,7 млрд долларов и будет построен на месте старой арены имени Роберта Кеннеди, которая была домашней для команды с 1961 по 1996 год. Трамп выразил желание, чтобы новый стадион «Коммандерс» был назван в его честь.