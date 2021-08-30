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30 августа, источник: Sportmail.ru

Чемпион Паралимпиады Альберт Хинчагов: Друзья борцы оценили наши нагрузки в толкании ядра

В новом выпуске паралимпийского дневника «Одной ногой в Токио» из студии Вконтакте Дмитрий Игнатов обсудил с чемпионом Альбертом Хинчаговым его победу в толкании ядра и узнал, как спортсмена встречали в аэропорту.

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Источник: РИА "Новости"
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Альберт Хинчагов выиграл золото Токио в категории F37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата) с результатом 15,78 метра, опередив призеров из Туниса и Бразилии.

«До сих пор не осознаю, что я выиграл. Ночь перед стартом хорошо поспал, хотя в другие дни вообще не мог — акклиматизация, видимо. Свеженький вышел и победил. Потом телефон открыл наверное, пятьсот смс было, но ответил сначала маме. Золотую медаль Токио буду хранить с другими наградами за чемпионаты Европы и мира.

Какая инвалидность у меня? Правая сторона тела поражена, спастика в ней. Толкаю ядро левой рукой. Раньше я занимался вольной борьбой, у меня даже брат — чемпион мира по вольной борьбе. Я хотел, конечно, бороться, если бы был такой вид паралимпийский, но его нет — есть только сурдолимпийцы (соревнования среди глухих, — прим. ред.), с ними мне нельзя соперничать. Легкую атлетику я недооценивал, а потом пришел и понял, что там большой труд и надо выкладываться, чтобы добиться успехов. Ребят борцов стал подтягивать на свои тренировки — они оценили нагрузки: взрывная работа, выносливость…».

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В аэропорту Владикавказа Хинчагову устроили торжественную встречу: несколько сотен болельщиков встретили спортсмена традиционными осетинскими танцами и пирогами.

«Дома во Владикавказе встретили в аэропорту с пирогами — соскучился по ним, покушал, и теперь готов обратно ехать толкать ядро! Русской еды в Токио, конечно, не хватало: борща особенно».

Также Дмитрий Игнатов поговорил с бронзовыми призерами Токио-2020 Викторией Потаповой и Олесей Степанюк о соревнованиях по дзюдо среди слепых и парафутболистом, чемпионом предыдущих Игр, Иваном Потехиным про исключение из паралимпийских видов спорта футбола 7×7 и ощущения от соревнований в Токио.

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