Чемпион Паралимпиады Альберт Хинчагов: Друзья борцы оценили наши нагрузки в толкании ядра

«До сих пор не осознаю, что я выиграл. Ночь перед стартом хорошо поспал, хотя в другие дни вообще не мог — акклиматизация, видимо. Свеженький вышел и победил. Потом телефон открыл — наверное, пятьсот смс было, но ответил сначала маме. Золотую медаль Токио буду хранить с другими наградами — за чемпионаты Европы и мира.



Какая инвалидность у меня? Правая сторона тела поражена, спастика в ней. Толкаю ядро левой рукой. Раньше я занимался вольной борьбой, у меня даже брат — чемпион мира по вольной борьбе. Я хотел, конечно, бороться, если бы был такой вид паралимпийский, но его нет — есть только сурдолимпийцы (соревнования среди глухих, — прим. ред.), с ними мне нельзя соперничать. Легкую атлетику я недооценивал, а потом пришел и понял, что там большой труд и надо выкладываться, чтобы добиться успехов. Ребят борцов стал подтягивать на свои тренировки — они оценили нагрузки: взрывная работа, выносливость…».