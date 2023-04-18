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14:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Прокуратура заявила, что установила личность медведя, который убил бегуна Андреа Папи

Подробности нападения медведя на человека.

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В прокуратуре итальянского города Тренто заявили, что анализ ДНК помог узнать личность агрессивной медведицы. Особь Jj4 напала на бегуна Андреа Папи. Ранее она нападала на других жителей региона, но им удалось спастись.

После первого зафиксированного случая нападения власти региона выдали разрешение на отстрел животного, однако суд отменил это решение. На медведицу надели ошейник, который позволял следить за ее перемещениями, но в нем села батарейка и это привело к новой трагедии.

Сейчас в регионе Трентино около 100 особей бурых медведей, которые с каждым годом становятся агрессивней и нападают на туристов.

Андреа Папи стал первым человеком в Италии за 150 лет, убитым медведем. Семья погибшего подала в суд на людей, запретивших отстрел медведицы в прошлом году.

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