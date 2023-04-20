В ВФЛА ответили о условиях допуска россиян к международным соревнованиям

«Отстранение нашей федерации длилось семь с половиной лет, это был тяжелый период для российской легкой атлетики. Сейчас федерация соответствует всем требованиям, предъявляемым членам Всемирной легкоатлетической ассоциации, в том числе это было подтверждено по результатам международного аудита, который мы проходили. В течении трех лет ВФЛА будет находиться под так называемым поствосстановительным мониторингом. Это накладывает ряд обязательств организационного и финансового плана, и мы к этому готовы. Работа уже идет», — сказал Черкашин на заседание рабочей группы «Законодательного обеспечения развития легкой атлетики в Российской Федерации» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.