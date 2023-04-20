Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
АЗ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Юнион
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Ницца
Базель
Хоккей. НХЛ
21.04
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
21.04
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
21.04
Колорадо
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
73
Все события
12:50 (мск), источник: Sportmail.ru

В ВФЛА ответили о условиях допуска россиян к международным соревнованиям

В ВФЛА сообщили, что критериев пока нет.

Наверх
Источник: AP 2022

Александр Черкашин генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказал, что критерии для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям пока не появились.

Ранее совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство ВФЛА, но продлил отстранение российских спортсменов от стартов под эгидой World Athletics и создал комиссию, которая будет формировать условия допуска россиян.

«Отстранение нашей федерации длилось семь с половиной лет, это был тяжелый период для российской легкой атлетики. Сейчас федерация соответствует всем требованиям, предъявляемым членам Всемирной легкоатлетической ассоциации, в том числе это было подтверждено по результатам международного аудита, который мы проходили. В течении трех лет ВФЛА будет находиться под так называемым поствосстановительным мониторингом. Это накладывает ряд обязательств организационного и финансового плана, и мы к этому готовы. Работа уже идет», — сказал Черкашин на заседание рабочей группы «Законодательного обеспечения развития легкой атлетики в Российской Федерации» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Журналист назвал корабли на эмблемах «МЮ» и «Ман Сити» ассоциацией...
Семья Шумахера подаст в суд из-за выдуманного интервью
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь