В ВФЛА ответили о условиях допуска россиян к международным соревнованиям
В ВФЛА сообщили, что критериев пока нет.
В ВФЛА сообщили, что критериев пока нет.
Александр Черкашин генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказал, что критерии для допуска российских спортсменов к международным соревнованиям пока не появились.
Ранее совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) принял рекомендацию рабочей группы и восстановил членство ВФЛА, но продлил отстранение российских спортсменов от стартов под эгидой World Athletics и создал комиссию, которая будет формировать условия допуска россиян.
«Отстранение нашей федерации длилось семь с половиной лет, это был тяжелый период для российской легкой атлетики. Сейчас федерация соответствует всем требованиям, предъявляемым членам Всемирной легкоатлетической ассоциации, в том числе это было подтверждено по результатам международного аудита, который мы проходили. В течении трех лет ВФЛА будет находиться под так называемым поствосстановительным мониторингом. Это накладывает ряд обязательств организационного и финансового плана, и мы к этому готовы. Работа уже идет», — сказал Черкашин на заседание рабочей группы «Законодательного обеспечения развития легкой атлетики в Российской Федерации» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.