Американская прыгунья в длину лишена титула за употребление марихуаны

Американская легкоатлетка Тара Дэвис-Вудхолл лишена титула чемпионки страны в прыжках в длину в помещениях из-за употребления марихуаны, сообщает CNN . Спортсменку лишили награды и отстранили на месяц из-за положительного допинг-теста.

17 февраля Дэвис-Вудхолл выиграла золото чемпионата США в помещении в городе Альбукерке в прыжках в длину, показав результат 6 м 99 см. Все результаты спортсменки начиная с 17 февраля аннулированы.