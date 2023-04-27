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19:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Американская прыгунья в длину лишена титула за употребление марихуаны

Тара Дэвис-Вудхолл дисквалифицирована на один месяц.

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Источник: AP 2022

Американская легкоатлетка Тара Дэвис-Вудхолл лишена титула чемпионки страны в прыжках в длину в помещениях из-за употребления марихуаны, сообщает CNN. Спортсменку лишили награды и отстранили на месяц из-за положительного допинг-теста.

17 февраля Дэвис-Вудхолл выиграла золото чемпионата США в помещении в городе Альбукерке в прыжках в длину, показав результат 6 м 99 см. Все результаты спортсменки начиная с 17 февраля аннулированы.

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