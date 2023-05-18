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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Назначен новый главный тренер сборной России по легкой атлетике

На смену Ирине Приваловой пришел Руслан Мащенко.

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Источник: AP 2022

Руслан Мащенко утвержден на пост главного тренера сборной России, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Приказ о согласовании кандидатуры главного тренера национальной команды подписал министр спорта Олег Матыцин. Президиум ВФЛА одобрил кандидатуру Мащенко, который набрал наибольшее число голосов в результате тайного голосования 1 апреля.

С весны 2015 года по осень 2021 года сборную возглавлял олимпийский чемпион Афина Юрий Борзаковский. После него главным тренером сборной была олимпийская чемпионка Сиднея Ирина Привалова.

Будучи спортсменом, Руслан Мащенко специализировался на беге на 400 метров и 400 метров с барьерами. Был чемпионом Европы в помещениях, призером чемпионата Мира в помещении и чемпионата Европы.

С 2019 года Мащенко работал старшим тренером группы спринта и барьерного бега основного и резервного составов национальной команды.

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