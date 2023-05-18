Назначен новый главный тренер сборной России по легкой атлетике

Руслан Мащенко утвержден на пост главного тренера сборной России, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Приказ о согласовании кандидатуры главного тренера национальной команды подписал министр спорта Олег Матыцин. Президиум ВФЛА одобрил кандидатуру Мащенко, который набрал наибольшее число голосов в результате тайного голосования 1 апреля.

С весны 2015 года по осень 2021 года сборную возглавлял олимпийский чемпион Афина Юрий Борзаковский. После него главным тренером сборной была олимпийская чемпионка Сиднея Ирина Привалова.

Будучи спортсменом, Руслан Мащенко специализировался на беге на 400 метров и 400 метров с барьерами. Был чемпионом Европы в помещениях, призером чемпионата Мира в помещении и чемпионата Европы.