Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги»

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Инцидент произошел во время финального забега на 400 метров с барьерами, победителем которого стал норвежец Карстен Вархольм. Незадолго до финиша на дорожку выбежали активисты движения «Восстановим водно-болотные угодья» и растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.

Активисты помешали финишировать нескольким преследователями Вархольма, перекрыв своим баннером их дорожки. После инцидента служба безопасности вывела нарушителей со стадиона. Участники экодвижения объяснили свои действия желанием привлечь внимание к «климатической катастрофе, затрагивающей все слои общества».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SBKtT2SBLzY" title="Karsten Warholm cruises to 2nd successive win in Stockholm 400m hurdles - Wanda Diamond League 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.