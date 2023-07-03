Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги»

Экоактивисты устроили акцию протеста во время седьмого этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Об этом сообщает издание Expressen.

Наверх
Источник: кадр трансляции

Инцидент произошел во время финального забега на 400 метров с барьерами, победителем которого стал норвежец Карстен Вархольм. Незадолго до финиша на дорожку выбежали активисты движения «Восстановим водно-болотные угодья» и растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.

Активисты помешали финишировать нескольким преследователями Вархольма, перекрыв своим баннером их дорожки. После инцидента служба безопасности вывела нарушителей со стадиона. Участники экодвижения объяснили свои действия желанием привлечь внимание к «климатической катастрофе, затрагивающей все слои общества».

Во время загрузки произошла ошибка.

Бриллиантовая лига — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, которая в этом году проходит с мая по сентябрь и состоит из 15 этапов. Этап в Стокгольме был седьмым по счету.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега...
Сборная Украины по футболу впервые выступит на Олимпийских играх
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь