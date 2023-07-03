Экоактивисты устроили акцию протеста на финише забега «Бриллиантовой лиги»
Экоактивисты устроили акцию протеста во время седьмого этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Об этом сообщает издание Expressen.
Экоактивисты устроили акцию протеста во время седьмого этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме. Об этом сообщает издание Expressen.
Инцидент произошел во время финального забега на 400 метров с барьерами, победителем которого стал норвежец Карстен Вархольм. Незадолго до финиша на дорожку выбежали активисты движения «Восстановим водно-болотные угодья» и растянули баннер с призывом запретить добычу торфа.
Активисты помешали финишировать нескольким преследователями Вархольма, перекрыв своим баннером их дорожки. После инцидента служба безопасности вывела нарушителей со стадиона. Участники экодвижения объяснили свои действия желанием привлечь внимание к «климатической катастрофе, затрагивающей все слои общества».
Бриллиантовая лига — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, которая в этом году проходит с мая по сентябрь и состоит из 15 этапов. Этап в Стокгольме был седьмым по счету.