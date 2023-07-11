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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Кастер Семеня выиграла дело в ЕСПЧ по дискриминации из-за уровня тестостерона

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня из ЮАР выиграла апелляцию в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает Reuters.

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Источник: AP 2023

32-летняя бегунья подала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном, который требует от них искусственно снижать уровень тестостерона до пяти наномоль на литр при помощи гормональных препаратов. Это правило было введено в апреле 2018 года.

Из-за введения этих правил Семеня подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который был отклонен в мае 2019 года. Позже Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом. Суд вынес решение в пользу южноафриканской спортсменки минимальным большинством голосов (4 против 3).

«Суд, в частности, установил, что заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», — сказано в заявлении ЕСПЧ.

На данный момент неясно, приведет ли это решение суда к отмене требования к спортсменкам с природно высоким уровнем мужским гормонов искусственно снижать уровень тестестерона.

Кастер Семеня завоевывала олимпийское золото в беге на 800 метрах на Олимпиаде-2012 в Лондоне и на Олимпиаде-2016 в Рио. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира (2009, 2011, 2017). С 2019 года Семеня не выступает на профессиональном уровне из-за требования снижать уровень тестестерона.

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