Кастер Семеня выиграла дело в ЕСПЧ по дискриминации из-за уровня тестостерона

32-летняя бегунья подала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном, который требует от них искусственно снижать уровень тестостерона до пяти наномоль на литр при помощи гормональных препаратов. Это правило было введено в апреле 2018 года.

Из-за введения этих правил Семеня подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, который был отклонен в мае 2019 года. Позже Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.

ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом. Суд вынес решение в пользу южноафриканской спортсменки минимальным большинством голосов (4 против 3).

«Суд, в частности, установил, что заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», — сказано в заявлении ЕСПЧ.

На данный момент неясно, приведет ли это решение суда к отмене требования к спортсменкам с природно высоким уровнем мужским гормонов искусственно снижать уровень тестестерона.