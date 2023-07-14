Шубенков рассказал, когда сможет выступить на соревнованиях после падения на мотоцикле

Спортсмен отметил, что в течение двух недель будет понятно, выступит ли он на соревнованиях в этом сезоне. Шубенков получил перелом ключицы 22 июня, упав во время катания на мотоцикле.

«Практически на следующий день, как выписался из больницы, уже был на тренировке. Занимаюсь всем тем, чем позволяет рука заниматься, чувствую себя хорошо. Врачи сказали, что надо умерить физические нагрузки на полгода и бытовую активность свести к минимуму, насколько это возможно, но на тренировки я все равно стал ходить. Пока получается. Успею ли к чемпионату России — посмотрим, пока сказать сложно. По врачам еще надо будет немножко пройтись, через недели две можно будет делать выводы, куда я успеваю», — приводит слова Шубенкова «РИА Новости Спорт».