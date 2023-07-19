Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Валмиера
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Тб
Астана
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линколн
Футбол. Еврокубки
19:00
Ференцварош
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:00
Лудогорец
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Эсперанж
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
ХИК
Все события
Фоторепортажи
8Российские спортсмены, сменившие гражданство
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Рекордсменка мира в барьерном беге нарушила допинговые правила

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами, обвиняется в нарушении допинговых правил.

Наверх
Источник: Reuters

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, которая в 2022 году установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, написал в своих соцсетях, что обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«Сегодня Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике обвинила меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев», — написала спортсменка.

Спортсменка намерена оспорить обвинение и принять участие в ближайшем чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в Будапеште с 19 по 27 августа.

Амусан установила новый мировой рекорд среди женщин в беге на 100 метров с барьерами в полуфинале чемпионата мира 2022 года, который проходил в американском городе Юджин. Спортсменка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды. Предыдущий рекорд, установленный американкой Кендрой Харрисон на отметке 12.20 секунд, держался с 2016 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кузяев провел первую тренировку в «Гавре»: видео
Губерниев — об Исинбаевой: «Казнить нельзя помиловать?» Где...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь