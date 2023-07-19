Рекордсменка мира в барьерном беге нарушила допинговые правила

Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, которая в 2022 году установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, написал в своих соцсетях, что обвиняется в нарушении антидопинговых правил.

«Сегодня Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике обвинила меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев», — написала спортсменка.

Спортсменка намерена оспорить обвинение и принять участие в ближайшем чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в Будапеште с 19 по 27 августа.