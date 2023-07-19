Рекордсменка мира в барьерном беге нарушила допинговые правила
Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами, обвиняется в нарушении допинговых правил.
Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, рекордсменка мира в беге на 100 метров с барьерами, обвиняется в нарушении допинговых правил.
Нигерийская легкоатлетка Тоби Амусан, которая в 2022 году установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами, написал в своих соцсетях, что обвиняется в нарушении антидопинговых правил.
«Сегодня Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике обвинила меня в предполагаемом нарушении правил из-за того, что я пропустила три теста в течение 12 месяцев», — написала спортсменка.
Спортсменка намерена оспорить обвинение и принять участие в ближайшем чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в Будапеште с 19 по 27 августа.
Амусан установила новый мировой рекорд среди женщин в беге на 100 метров с барьерами в полуфинале чемпионата мира 2022 года, который проходил в американском городе Юджин. Спортсменка преодолела эту дистанцию за 12,12 секунды. Предыдущий рекорд, установленный американкой Кендрой Харрисон на отметке 12.20 секунд, держался с 2016 года.