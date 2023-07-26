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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Марию Ласицкене заявили на чемпионат России по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявлена на чемпионат России по легкой атлетике, решение о ее выступлении будет принято перед стартом.

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Источник: Reuters

Спортсменка в текущем летнем сезоне приняла участие только в одном старте — командном чемпионате России в Сочи в конце мая, последующие турниры она пропустила из-за травмы. На прошлой неделе тренер Марии Геннадий Габрилян сообщил, что Ласицкене продолжает восстановление. Но ради полного выздоровления может пропустить остаток сезона.

«Оба региона, которые представляет Мария (Московская область и Кабардино-Балкария), заявили ее для участия в чемпионате России. Но решение о ее выступлении будет принято накануне старта», — сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко «РИА Новости Спорт».

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет 3—6 августа в Челябинске.

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