Марию Ласицкене заявили на чемпионат России по легкой атлетике

Спортсменка в текущем летнем сезоне приняла участие только в одном старте — командном чемпионате России в Сочи в конце мая, последующие турниры она пропустила из-за травмы. На прошлой неделе тренер Марии Геннадий Габрилян сообщил, что Ласицкене продолжает восстановление. Но ради полного выздоровления может пропустить остаток сезона.