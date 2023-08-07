Белорусская бегунья будет выступать за Польшу после скандала на ОИ

Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров, тренеры решили привлечь Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение. После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».