Белорусская бегунья будет выступать за Польшу после скандала на ОИ
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) дала разрешение бегунье Кристине Тимановской выступать за команду Польши, сообщается на официальном сайте организации.
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) дала разрешение бегунье Кристине Тимановской выступать за команду Польши, сообщается на официальном сайте организации.
Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров, тренеры решили привлечь Тимановскую. Спортсменка в соцсетях подвергла критике такое решение. После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием».
Спортсменка утверждала, что ее пытались насильно вывезти из Японии и попросила убежища в Европе. Около года назад стало известно, что Тимановская получила польское гражданство. Теперь девушка отбыла трехлетний карантин, необходимый для смены спортивного гражданства.
26-летняя бегунья имеет в своем активе серебро молодежного чемпионата Европы 2017 года в беге на 100 метров и золото Универсиады-2019 на двухсотметровке.