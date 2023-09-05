Олимпийский чемпион Альберт Азарян скончался в возрасте 94 лет

«С глубоким прискорбием сообщаю, что только что скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер», — написал Ваноян в одной из своих соцсетей.

Альберт Азарян — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, двукратный победитель первенства Европы. После окончания спортивной карьеры он руководил школой гимнастики, которая носит его имя, возглавлял Федерацию гимнастики Армении. Азарян считался сильнейшим гимнастом своего времени в упражнениях на кольцах. С середины 1950-х годов «крест», который выполнял спортсмен, называется «крест Азаряна».