Чемпионка России Кнороз показала, как «кормят» тараканами на сборах
Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала, как спортсменов «кормят» тараканами на сборах национальной команды в Новогорске.
Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала, как спортсменов «кормят» тараканами на сборах национальной команды в Новогорске.
Девушка выложила видео в одной из своих соцсетей на котором показала, что в тарелке с едой лежит таракан.
«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в “утц Новогорск”, — написала Кнороз.
24-летняя Кнороз является действующей чемпионкой России в прыжках с шестом. Она выиграла ЧР в помещении в Москве с результатом 4,70 м и ЧР в Челябинске с результатом 4,62 м.