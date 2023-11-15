Чемпионка России Кнороз показала, как «кормят» тараканами на сборах

Девушка выложила видео в одной из своих соцсетей на котором показала, что в тарелке с едой лежит таракан.

24-летняя Кнороз является действующей чемпионкой России в прыжках с шестом. Она выиграла ЧР в помещении в Москве с результатом 4,70 м и ЧР в Челябинске с результатом 4,62 м.