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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка России Кнороз показала, как «кормят» тараканами на сборах

Российская легкоатлетка Полина Кнороз показала, как спортсменов «кормят» тараканами на сборах национальной команды в Новогорске.

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Источник: РИА "Новости"

Девушка выложила видео в одной из своих соцсетей на котором показала, что в тарелке с едой лежит таракан.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе в “утц Новогорск”, — написала Кнороз.

24-летняя Кнороз является действующей чемпионкой России в прыжках с шестом. Она выиграла ЧР в помещении в Москве с результатом 4,70 м и ЧР в Челябинске с результатом 4,62 м.

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