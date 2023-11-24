Осужденный за убийство Оскар Писториус выйдет на свободу по УДО
Южноафриканский суд удовлетворил прошение бегуна-ампутанта Оскара Писториуса о досрочном освобождении.
Южноафриканский суд удовлетворил прошение бегуна-ампутанта Оскара Писториуса о досрочном освобождении.
Шестикратный паралимпийский чемпион был осужден за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, которое произошло в 2013 году. Он отбыл половину 13-летнего срока.
Писториус убил Стенкамп несколькими выстрелами через дверь в ванную комнату в собственном доме в День святого Валентина 2013 года. На суде спортсмен заявлял, что принял ее за преступника, который пробрался в дом.