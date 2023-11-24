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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Осужденный за убийство Оскар Писториус выйдет на свободу по УДО

Южноафриканский суд удовлетворил прошение бегуна-ампутанта Оскара Писториуса о досрочном освобождении.

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Источник: Reuters

Шестикратный паралимпийский чемпион был осужден за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, которое произошло в 2013 году. Он отбыл половину 13-летнего срока.

Как сообщает Sky News, 37-летний Писториус выйдет на свободу в январе 2024 года.


Писториус убил Стенкамп несколькими выстрелами через дверь в ванную комнату в собственном доме в День святого Валентина 2013 года. На суде спортсмен заявлял, что принял ее за преступника, который пробрался в дом.

В октябре 2014 года Писториуса приговорили к пяти годам лишения свободы за непреднамеренное убийство, он вышел из тюрьмы под исправительное наблюдение, отбыв всего один год наказания. В 2015 году Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным уже в умышленном убийстве, летом 2016 года Писториус был приговорен к шести годам тюрьмы.
Прокуратура вновь оспорила вердикт, и Верховный апелляционный суд в ноябре 2017 года увеличил наказание Писториуса до 13 лет и пяти месяцев тюремного заключения.
Писториус стал первым в истории паралимпийцем, который участвовал в Олимпиаде — на Играх в Лондоне в 2012 году южноафриканец принимал участие в забегах 400 метров и эставете 4×400 метров. Также Писториус завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике 2011 года в эстафете 4×400 метров.

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 Осужденный за убийство Оскар Писториус выйдет на свободу по УДО
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