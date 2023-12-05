Украинка Магучих призвала поддержать отстранение россиян и белорусов
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих снялась в ролике, где призвала поддержать запрет на участие в спортивных соревнованиях для российских и белорусских спортсменов.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих снялась в ролике, где призвала поддержать запрет на участие в спортивных соревнованиях для российских и белорусских спортсменов.
«Я призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях», — заявила Магучих в ролике.
Магучих является бронзовой призеркой Олимпийских игр в Токио. В этом году она выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы в помещении, Европейские игры и Бриллиантовую лигу. World Athletics номинировал ее на звание лучшей спортсменки по итогам 2023 года.
Российские и белорусские легкоатлеты не допускаются на международные соревнования с марта 2022 года в связи с событиями на Украине.