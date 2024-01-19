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10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер умер в 29 лет

Канадский легкоатлет прыгун с шестом Шон Барбер умер на 30-м году жизни, сообщила пресс-служба факультета легкой атлетики Университета Акрона, в команду которого входил спортсмен.

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Источник: AP 2023

Сообщается, что спортсмен некоторое время испытывал проблемы со здоровьем из-за болезни и скончался в своем доме в Кингсвуде (штат Техас). Точная причина смерти не называется.

Шон Барбер выиграл чемпионат мира в 2015 году в Пекине с результатом 5,90 м, по попыткам он обошел бронзового призера ОИ-2012 немца Рафаэля Хольцдеппе. Спортсмен завоевал первую медаль для сборной Канады на ЧМ в этой дисциплине. В январе 2016 года Барбер на соревнованиях в закрытых помещениях прыгнул на 6 метров, установив национальный рекорд.

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