Чемпион мира по прыжкам с шестом Шон Барбер умер в 29 лет

Сообщается, что спортсмен некоторое время испытывал проблемы со здоровьем из-за болезни и скончался в своем доме в Кингсвуде (штат Техас). Точная причина смерти не называется.

Шон Барбер выиграл чемпионат мира в 2015 году в Пекине с результатом 5,90 м, по попыткам он обошел бронзового призера ОИ-2012 немца Рафаэля Хольцдеппе. Спортсмен завоевал первую медаль для сборной Канады на ЧМ в этой дисциплине. В январе 2016 года Барбер на соревнованиях в закрытых помещениях прыгнул на 6 метров, установив национальный рекорд.