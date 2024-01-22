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13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Выставлена на аукцион золотая олимпийская медаль Боба Бимона

Результат Бимона на Олимпиаде в Мехико 8.90 метров называют «прыжком в XXI век».

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Источник: AFP 2023

Золотая медаль Олимпийских игр 1968 года в соревнованиях по прыжкам в длину, которые выиграл американец Боб Бимон, выставлена на аукцион. Указанная на сайте аукционного дома Christie's ориентировочная стоимость медали составляет 400−600 тысяч долларов.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико Бимон показал результат 8,90 метра, что до сих пор является олимпийским рекордом.

Во время загрузки произошла ошибка.

До 1991 года Бимону принадлежал рекорд мира, это достижение превзошел его соотечественник Майк Пауэлл, прыгнувший на 8,95 м.

Бимону 77 лет, после Олимпиады в Мехико он получил серьезное растяжение бедра и не смог продолжить карьеру на прежнем уровне.

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