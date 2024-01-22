Выставлена на аукцион золотая олимпийская медаль Боба Бимона

Золотая медаль Олимпийских игр 1968 года в соревнованиях по прыжкам в длину, которые выиграл американец Боб Бимон, выставлена на аукцион. Указанная на сайте аукционного дома Christie's ориентировочная стоимость медали составляет 400−600 тысяч долларов.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико Бимон показал результат 8,90 метра, что до сих пор является олимпийским рекордом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456240289" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До 1991 года Бимону принадлежал рекорд мира, это достижение превзошел его соотечественник Майк Пауэлл, прыгнувший на 8,95 м.