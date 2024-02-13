Ласицкене потеряла больше половины своего заработка из-за санкций
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, что из-за санкций в отношении российских спортсменов лишилась более половины своего заработка.
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о том, что из-за санкций в отношении российских спортсменов лишилась более половины своего заработка.
Сегодня утром 31-летняя спортсменка приняла участие во встрече, организованной федерацией легкой атлетики Санкт-Петербурга, где отвечала на вопросы молодых спортсменов.
«Все знают, что на “Русской зиме” сейчас за победу 200 тыс. рублей, за второе — 120 тыс., за третье — 80 тыс. За границей это другие суммы: первое место на “Бриллиантовой лиге” — 10 тыс. долларов, за приезд — еще 5 тыс.
Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка: это контракт с экипировщиком, “Бриллиантовая лига”, бонусные деньги от экипировщика — это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать.
В России, к сожалению, мне нужно выиграть все соревнования за год, чтобы хоть как-то вернуть себе победу на одной “Бриллиантовой лиге”. В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью», — сказала Лисицкене.
Ласицкене является единственной в истории прыжков в высоту трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги». В 2021 году в Токио Ласицкене впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.
В марте 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на международных турнирах. В мае 2023 года Ласицкене заявила, что ее международная карьера фактически завершена, однако уходить из спорта она пока не намерена.