World Athletics хочет заменить доску отталкивания в прыжках в длину

В этом году новая концепция будет опробована на соревнованиях низкого уровня, и если она окажется успешной, то с 2026 года ее опробуют на элитных соревнованиях в преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

«Мы пытаемся заняться теми дисциплинами, которые, возможно, менее популярны. Как мы можем сделать их более популярными, захватывающими и интересными? Если взять прыжки в длину, то на чемпионате мира треть всех прыжков не была засчитана. Это не работает. Это пустая трата времени. Поэтому мы тестируем зону отталкивания, а не доску. Мы будем измерять расстояние от места толчка спортсмена до места его приземления.



Это означает, что важен каждый прыжок. Это добавляет соревнованиям риска и драматизма. В то же время мы разрабатываем способы получения мгновенных результатов, чтобы вам не приходилось ждать 20−30 секунд, прежде чем появится результат. Речь идет о том, чтобы сделать то, что у нас уже есть, еще более интересным в будущем», — приводит слова исполнительного директора World Athletics Джона Риджона Daily Mail со ссылкой на подкаст Anything But Footy.