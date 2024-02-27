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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионка ОИ Мельникова: На базе есть нечего, качество питания упало

Олимпийская чемпионка Токио-2020, российская гимнастка Ангелина Мельникова, пожаловалась на качество питания на тренировочной базе.

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Источник: Reuters

«Так как на базе в последние дни вообще есть нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Грустно, печально, верните былое.

И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть», — написала Мельникова в одной из своих соцсетей.

Мельникова выиграла золото на Олимпийских играх в Токио в командном многоборье, а также завоевала две бронзы в многоборье и вольных упражнениях. Также гимнастка стала чемпионкой мира в личном многоборье в 2021 году и четыре раза выиграла Чемпионат Европы.

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