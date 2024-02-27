Чемпионка ОИ Мельникова: На базе есть нечего, качество питания упало

«Так как на базе в последние дни вообще есть нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Грустно, печально, верните былое.



И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть», — написала Мельникова в одной из своих соцсетей.