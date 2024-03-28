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13:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Самый долгий марафонский забег длился 54 года. Как это вообще возможно?

Невероятная история японского бегуна, который начал бежать марафон на Олимпиаде в 1912 году, а финишировал на дистанции спустя более чем полвека.

Во время загрузки произошла ошибка.

Японец Сидзо Канакури, на родине известный как «отец марафона», вошел в историю мировой легкой атлетики и Олимпиад с необычным достижением. А все из-за долгого путешествия, белых ночей и усталости.

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