Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лечче
Рома
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Первая лига
17:00
Кубань
Динамо Мх
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Верона
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Удинезе
11
Хоккей. НХЛ
2.04
Коламбус
Колорадо
Хоккей. НХЛ
2.04
Рейнджерс
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
2.04
Тампа-Бэй
Детройт
Хоккей. НХЛ
2.04
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
2.04
Филадельфия
Айлендерс
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Салернитана
30
Хоккей. НХЛ
2.04
Виннипег
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
2.04
Сент-Луис
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.04
Сан-Хосе
Сиэтл
Все события
19:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Британка стала первой женщиной, пробежавшей ультрамарафон Баркли

40-летняя Жасмин Пэрис сумела преодолеть дистанцию в 160 километров менее чем за 60 часов.

Проходящий в США ультрамарафон Баркли считается одним из самых тяжелых в мире. Во время него участники должны пробежать 160 км по пересеченной местности. Ежегодно в гонке участвуют до 40 спортсменов, но завершить ультрамарафон вовремя за всю историю турнира получилось лишь у 20 атлетов. В 2024 году первой женщиной, прошедшей этот ультрамарафон до конца, стала Жасмин Пэрис из Великобритании.

«Я была близка к тому, чтобы потерять сознание. Я чувствовала, что вот-вот или пересеку финишную линию, или упаду прямо перед ней. Все было как в тумане», — рассказала после финиша Пэрис.

Трасса марафона — это 5 кругов в сумме на 160 километров по парку Фрозен-Хед в американском штате Теннесси. Маршрут проходит среди густого леса по горной местности. При этом трасса не маркирована и пройти ее надо строго за 60 часов.

Всего до финиша в 2024 году дошли пять спортсменов. Пройти ультрамарафон Баркли помимо Пэрис смогли украинец Игорь Верис, Джон Келли, Джаред Кэмпбелл и Грейг Гамильтон. Пэрис финишировала пятой за 59 часов 58 минут 21 секунда.

Лучший результат в истории турнира показал в 2012 году американец Бретт Маун, преодолевший дистанцию ультрамарафона за 52 часа 3 минуты 8 секунд.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Журова назвала возможных участников от России на Олимпиаде
Ферстаппен все ближе к уходу из «Ред Булл». Австрийцы уничтожают...
Сын Аршавина забил гол за «Спартак» прямым ударом с углового
Матерацци: Эпизод с Зиданом не характеризует мою карьеру
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь