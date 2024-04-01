Британка стала первой женщиной, пробежавшей ультрамарафон Баркли

Проходящий в США ультрамарафон Баркли считается одним из самых тяжелых в мире. Во время него участники должны пробежать 160 км по пересеченной местности. Ежегодно в гонке участвуют до 40 спортсменов, но завершить ультрамарафон вовремя за всю историю турнира получилось лишь у 20 атлетов. В 2024 году первой женщиной, прошедшей этот ультрамарафон до конца, стала Жасмин Пэрис из Великобритании.

«Я была близка к тому, чтобы потерять сознание. Я чувствовала, что вот-вот или пересеку финишную линию, или упаду прямо перед ней. Все было как в тумане», — рассказала после финиша Пэрис.

Трасса марафона — это 5 кругов в сумме на 160 километров по парку Фрозен-Хед в американском штате Теннесси. Маршрут проходит среди густого леса по горной местности. При этом трасса не маркирована и пройти ее надо строго за 60 часов.

Всего до финиша в 2024 году дошли пять спортсменов. Пройти ультрамарафон Баркли помимо Пэрис смогли украинец Игорь Верис, Джон Келли, Джаред Кэмпбелл и Грейг Гамильтон. Пэрис финишировала пятой за 59 часов 58 минут 21 секунда.