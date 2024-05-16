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17:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Мария Ласицкене пропустит старт сезона из-за травмы

Олимпийская чемпионка не сможет принять участие в командном чемпионате России.

Источник: Reuters

Как сообщил тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене проходит реабилитацию после травмы и пропустит командный чемпионат России в Сочи, который пройдет 21—22 мая.

«На турнире в Сочи она точно не выступит. Что касается последующих стартов, в том числе Игр БРИКС, все будет зависеть от хода ее восстановления», — цитирует Габриляна РИА Новости.

Спортивные Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня 2024 года. Мероприятие посетят атлеты из 50 различных стран.

Ласицкене является единственной в истории прыжков в высоту трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей общего зачета «Бриллиантовой лиги». В 2021 году в Токио Ласицкене впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. Российские легкоатлеты отстранены от международных стартов даже в нейтральном статусе. В мае 2023 года Ласицкене заявила, что ее международная карьера фактически завершена, однако уходить из спорта она пока не намерена.

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