Магадан стал беговой столицей России

«Беговая столица России 2024 определена! Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех-всех, кто принимал участие в “ЗаБег.РФ” в Магадане! Ребята шли к этому четыре года! Совсем немного не хватало до первого места и наконец-то вот она — победа, несмотря на суровые погодные условия: дождь, снег и ураган», — написала Шойгу.

Победитель определялся исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношения количества участников «Забег.рф» к населению и средней скорости бега. Участники магаданского полумарафона в общей сложности преодолели 3811 километров и принесли своему городу 35,1 зачетных балла. Второе место в зачете занял Нижний Новгород (34,9), третье — Липецк (25,6).

Ранее беговыми столицами России признавались Казань (2017, 2018), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020, 2022), Санкт-Петербург (2021) и Липецк (2023).