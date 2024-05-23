Магадан стал беговой столицей России
Магадан впервые признан беговой столицей России по итогам прошедшего 19 мая полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщает руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу.
Магадан впервые признан беговой столицей России по итогам прошедшего 19 мая полумарафона «ЗаБег.РФ». Об этом сообщает руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу.
«Беговая столица России 2024 определена! Поздравляем участников, организаторов, волонтеров, пейсмейкеров и всех-всех, кто принимал участие в “ЗаБег.РФ” в Магадане! Ребята шли к этому четыре года! Совсем немного не хватало до первого места и наконец-то вот она — победа, несмотря на суровые погодные условия: дождь, снег и ураган», — написала Шойгу.
Победитель определялся исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношения количества участников «Забег.рф» к населению и средней скорости бега. Участники магаданского полумарафона в общей сложности преодолели 3811 километров и принесли своему городу 35,1 зачетных балла. Второе место в зачете занял Нижний Новгород (34,9), третье — Липецк (25,6).
Ранее беговыми столицами России признавались Казань (2017, 2018), Владивосток (2019), Нижний Новгород (2020, 2022), Санкт-Петербург (2021) и Липецк (2023).
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» проводился в восьмой раз. В этом году соревнования прошли во всех регионах России, а также еще в 15 странах под названием One Run. К спортивному фестивалю присоединились любители бега в Китае, Бразилии, Египте, Сербии, Белоруссии, Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Камеруне, Непале, Кыргызстане, Армении, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. В общей сложности в «ЗаБег.РФ» приняли участие более 150 тыс. человек.