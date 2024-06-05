Рекордсмен мира в беге дисквалифицирован на шесть лет за допинг
Кенийский легкоатлет Ронекс Кипруто дисквалифицирован на 6 лет за нарушение антидопинговых правил.
Кенийский легкоатлет Ронекс Кипруто дисквалифицирован на 6 лет за нарушение антидопинговых правил.
Как сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), кенийский бегун Ронекс Кипруто получил шестилетнюю дисквалификацию. Он был временно отстранен 11 мая 2023 года, дисквалификация 24-летнего спортсмена завершится 10 мая 2029 года.
По заключению AIU. кенийский спортсмен был долгое время вовлечен в допинговую схему. В его антидопинговом паспорте найдены нарушения, первые из которых датируются июлем 2018 года. Все результаты бегуна с этого момента были аннулированы.
Кипруто лишится бронзы чемпионата мира 2019 года в беге на 10 000 м, а также мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе — 26 минут 24 секунды. Кениец может оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).