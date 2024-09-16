Умер вице-чемпион Олимпиады-1980 в толкании ядра Барышников

Именитый советский спортсмен ушел из жизни в воскресенье, 15 сентября. О подробностях его кончины не сообщается.
С июня 1976 года по июль 1978 года Барышников владел мировым рекордом в толкании ядра (22,00 м). Он прервал гегемонию американских спортсменов, которые непрерывно владели мировыми рекордами в этой дисциплине с 1934 года.
На Олимпиаде-1976 в Монреале Барышников завоевал бронзовую медаль, толкнув ядро на 21,00 м. На домашней Олимпиаде в Москве с результатом 21,08 м он стал серебряным призером, уступив золото соотечественнику Владимиру Киселеву (21,35 м). После Олимпиады-1980 Барышников был награжден орденом «Знак Почета».
По окончании спортивной карьеры Барышников работал тренером в спортивном обществе «Динамо».