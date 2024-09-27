Российский прыгун в высоту отстранен за нарушение антидопинговых правил

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, отстранение Михаила Акименко составит один год.
Причиной дисквалификации стало нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации составит один год, отстранение отсчитывается с 25 апреля 2024 года и продлится по 24 апреля 2025 года. Все результаты Акименко с 29 октября 2023 года аннулируются.
Акименко 28 лет, в 2019 году он также стал победителем чемпионата России в помещении. Личный рекорд спортсмена составляет 2 метра 35 сантиметров.