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Российский прыгун в высоту отстранен за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года прыгун в высоту Михаил Акименко дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики, отстранение Михаила Акименко составит один год.

Причиной дисквалификации стало нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. Срок дисквалификации составит один год, отстранение отсчитывается с 25 апреля 2024 года и продлится по 24 апреля 2025 года. Все результаты Акименко с 29 октября 2023 года аннулируются.

Акименко 28 лет, в 2019 году он также стал победителем чемпионата России в помещении. Личный рекорд спортсмена составляет 2 метра 35 сантиметров.