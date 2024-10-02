Семидесятилетнюю спортсменку дисквалифицировали за допинг

Лоретта Тернер могла отобраться на летние Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, но спортменка пропустила соревнования из-за беременности. В 2003 году она возобновила спортивную карьеру. В прошлом году Тернер возглавляла мировой рейтинг в беге на короткие дистанции среди спортсменов в возрастной категории от 65 до 69 лет.