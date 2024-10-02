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Семидесятилетнюю спортсменку дисквалифицировали за допинг

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило 70-летнюю бегунью Лоретту Тернер на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте USADA.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

19 июля допинг-проба Тернер, взятая на чемпионате США по легкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет, дала положительный результат на наличие препарата оксандролон и его метаболитов. Дисквалификация Тернер началась 9 августа. Все результаты спортсменки с 19 июля будут аннулированы.

Лоретта Тернер могла отобраться на летние Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене, но спортменка пропустила соревнования из-за беременности. В 2003 году она возобновила спортивную карьеру. В прошлом году Тернер возглавляла мировой рейтинг в беге на короткие дистанции среди спортсменов в возрастной категории от 65 до 69 лет.

Ранее USADA дисквалифицировало 72-летнего легкоатлета Роберта Куоллса за применение допинга. Срок отстранения спортсмена составил три года.

Куоллс сдал положительный тест в феврале, в пробе обнаружили три запрещенных вещества. Это амфетамин, 19-норандостерон, а также следы анаболических стероидов. Ветеран выступал на чемпионате США по легкой атлетике на дистанции 5 километров, тест у него взяли во время турнира. Куоллс признал вину в применении допинга.