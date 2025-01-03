Тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер на 81-м году жизни

«Сегодня, 3 января, на 81-м году ушел из жизни выдающийся специалист, заслуженный тренер России Евгений Васильевич Трофимов.
Евгений Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России. Но самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжке с шестом Елена Исинбаева.
Огромный труд Евгения Трофимова отмечен государственными наградами, среди которых медали ордена “За заслуги перед Отечеством” I и II степени.
Всероссийская федерация легкой атлетики приносит искренние соболезнования семье, друзьям и всей легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Евгения Васильевича Трофимова будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.
Трофимов был личным тренером Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также четырежды побеждала на чемпионате мира. Под руководством Трофимова Исинбаева в 2005 году впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров.
Другими известными воспитанниками Трофимова являются чемпион мира среди юниоров Антон Ивакин, а также призеры чемпионата России Виктор Козлитин и Наталья Демиденко. В общей сложности ученики Трофимова свыше 20 раз становились победителями и призёрами чемпионатов СССР и России.