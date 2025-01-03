Тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов умер на 81-м году жизни

Трофимов был личным тренером Исинбаевой с 1997 по 2006 год и с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка выиграла Олимпийские игры 2004 года в Афинах и бронзу Олимпиады 2012 года в Лондоне, а также четырежды побеждала на чемпионате мира. Под руководством Трофимова Исинбаева в 2005 году впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров.