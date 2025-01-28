Зритель погиб из-за попадания молота на соревнованиях по легкой атлетике

Соревнования среди школьников проходили в закрытом помещении Университета Колорадо. Инцидент произошел в воскресенье, 26 января.
В одной из попыток, которую выполнял спортсмен, молот улетел за защитные ограждения, вылетев на территорию университета. Спортивный снаряд попал в 57-летнего Уэйда Лэнгстона, который был одним из родителей участвовавших в соревнованиях детей.
На место происшествия прибыла бригада пожарных, которая оказала первую помощь пострадавшему, но спасти его не удалось.
«Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим», — заявила ректор университета Дженнифер Собанет.
По словам одного из представителей учебного заведения университет ранее принимал подобные мероприятия и все они прошли без происшествий.