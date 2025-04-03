Норвежскому тренеру грозит до шести лет тюрьмы за побои своих детей

Якоб рассказал, что отец его бил и пинал ногами когда тот приносил из школы плохие оценки в подростковом возрасте. Ингрид говорила, что в январе 2022 года Гьерт хлестнул ее по лицу мокрым полотенцем. После этого дети были вынуждены обратиться в вышестоящие органы, чтобы провести расследование.