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Норвежскому тренеру грозит до шести лет тюрьмы за побои своих детей

Норвежскому тренеру по легкой атлетике грозит до шести лет тюремного заключения за избиение своих детей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Zuma\TASS

Норвежски тренер Гьерт Ингебригстен может сесть в тюрьму на срок около шести лет за применение насилия к своим детям. Об этом сообщают скандинавские СМИ.

Основными жертвами Гьерта стали его сын, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике (Токио-2020, Париж-2024) Якоб Ингебригстен и его младшая сестра Ингрид. В семье также есть другие два брата — Филипп и Хенрик, которые также подвергались насилию со стороны отца.

На последнем судебном слушании, которое прошло в открытом формате и собрало аудиторию трансляции 200 000 человек, всплыли детали того, как именно отец и бывший тренер семьи Ингебригтсенов подвергал насилию своих детей.

Якоб рассказал, что отец его бил и пинал ногами когда тот приносил из школы плохие оценки в подростковом возрасте. Ингрид говорила, что в январе 2022 года Гьерт хлестнул ее по лицу мокрым полотенцем. После этого дети были вынуждены обратиться в вышестоящие органы, чтобы провести расследование.

Сам Гьерт объяснил побои на лице дочери дерматитом и обычным покраснением кожи во время волнения. Также он заявил, что не кричит на детей, а просто громко разговаривает, потому что привык к такому тону из-за работы тренером.