Норвежскому тренеру грозит до шести лет тюрьмы за побои своих детей

Норвежски тренер Гьерт Ингебригстен может сесть в тюрьму на срок около шести лет за применение насилия к своим детям. Об этом сообщают скандинавские СМИ.
Основными жертвами Гьерта стали его сын, двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике (Токио-2020, Париж-2024) Якоб Ингебригстен и его младшая сестра Ингрид. В семье также есть другие два брата — Филипп и Хенрик, которые также подвергались насилию со стороны отца.
На последнем судебном слушании, которое прошло в открытом формате и собрало аудиторию трансляции 200 000 человек, всплыли детали того, как именно отец и бывший тренер семьи Ингебригтсенов подвергал насилию своих детей.
Якоб рассказал, что отец его бил и пинал ногами когда тот приносил из школы плохие оценки в подростковом возрасте. Ингрид говорила, что в январе 2022 года Гьерт хлестнул ее по лицу мокрым полотенцем. После этого дети были вынуждены обратиться в вышестоящие органы, чтобы провести расследование.
Сам Гьерт объяснил побои на лице дочери дерматитом и обычным покраснением кожи во время волнения. Также он заявил, что не кричит на детей, а просто громко разговаривает, потому что привык к такому тону из-за работы тренером.