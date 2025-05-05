Все лауреаты премии Laureus в номинации «Спортсменка года»: часть два

В 2017 году американская гимнастка Симона Байлз впервые получила награду Laureus. Годом ранее спортсменка выиграла четыре золота и одну бронзу на чемпионате мира в Глазго. Байлз еще трижды удостоилась премии за свои спортивные достижения (2019, 2020, 2025 год). Она является рекордсменкой по количеству наград в номинации «Спортсменка года» среди женщин. Всего за карьеру Байлз завоевала 11 олимпийских наград, в том числе семь золотых. И привезла 30 медалей с чемпионатов мира (23 золота, четыре серебра и три бронзы).