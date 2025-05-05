Все лауреаты премии Laureus в номинации «Спортсменка года»: часть два

Вивиан Черуйот
В 2012 году кенийская легкоатлетка Вивиан Черуйот получила награду Laureus. Годом ранее спортсменка завоевала два золота на чемпионате мира в корейском Тэгу. Она стала первой в беге на 5000 и 10000 тысяч метров.
Джессика Эннис
В 2013 году британская легкоатлетка Джессика Эннис стала лауреатом премии. Годом ранее на домашней Олимпиаде в Лондоне Эннис выиграла золото в семиборье.
Мисси Франклин
В 2014 году американская пловчиха Мисси Франклин получила награду. Годом ранее она завоевала шесть золотых наград, как в индивидуальных дисциплинах, так и в команде, на чемпионате мира по плаванию в испанской Барселоне.
Гензебе Дибаба
В 2015 году обладательницей награды стала эфиопская легкоатлетка Гензебе Дибаба. Годом ранее она выиграла золото на чемпионате мира в помещении в беге на 3000 метров. Также спортсменка, на одном из европейских стартов, установила мировой рекорд в беге на 1500 метров в помещении (3.55,17). Спустя несколько дней Дибаба обновила мировой рекорд в беге на 3000 метров в помещении (8.16,60). До сих пор никто не смог побить эти рекорды.
Симона Байлз
В 2017 году американская гимнастка Симона Байлз впервые получила награду Laureus. Годом ранее спортсменка выиграла четыре золота и одну бронзу на чемпионате мира в Глазго. Байлз еще трижды удостоилась премии за свои спортивные достижения (2019, 2020, 2025 год). Она является рекордсменкой по количеству наград в номинации «Спортсменка года» среди женщин. Всего за карьеру Байлз завоевала 11 олимпийских наград, в том числе семь золотых. И привезла 30 медалей с чемпионатов мира (23 золота, четыре серебра и три бронзы).
Наоми Осака
В 2021 году японская теннисистка Наоми Осака стала обладательницей премии. Годом ранее она стала победительницей одного из четырех турниров Большого шлема Открытого чемпионата США.
Элейн Томпсон-Хера
В 2022 году ямайская легкоатлетка Элейн Томпсон-Хера получила награду. Годом ранее на Олимпийских играх в Токио спортсменка завоевала три золотые награды. Она выиграла забеги на 100 и 200 метров, а также помогла своей команде встать на высшую ступень пьедестала в эстафете 4×100 метров.
Шелли-Энн Фрейзер-Прайс
В 2023 году награду получила еще одна ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Годом ранее на чемпионате мира она завоевала три медали, в том числе пятое в карьере золото в беге на 100 метров. Фрейзер-Прайс довела общее количество своих наград с летних чемпионатов мира до 14 (10 золотых и 4 серебряные). На дистанции 100 метров спортсменка на 0,03 секунды побила рекорд чемпионатов мира, который был установлен в 1999 году Мэрион Джонс (10,70).
Айтана Бонмати
В 2024 году испанская футболистка Айтана Бонмати стала обладательницей премии. В сезоне-2022/23 Бонмати выиграла чемпионат Испании и Суперкубок Испании в составе «Барселоны». Она стала лучшей футболисткой Лиги чемпионов, забив пять голов в 11 матчах. В 2023 году полузащитница одержала победу на чемпионате мира в составе сборной Испании и была признана лучшим игроком турнира, забив три гола и сделав две результативные передачи.