Гордон Рамзи, Орландо Блум и другие: ради чего звезды бегут марафоны

Позже он участвовал и в ультрамарафонах, и в триатлонах, доказывая, что выносливости у него столько же, сколько страсти к высокой кухне. В интервью Рамзи признавался: «На кухне я борюсь за каждое блюдо, а на трассе — за каждый километр. Это один и тот же адреналин». Он готовился к стартам месяцами, совмещая работу в ресторанах с изнурительными тренировками.