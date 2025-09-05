Гордон Рамзи, Орландо Блум и другие: ради чего звезды бегут марафоны

Участие знаменитостей в марафонах и триатлонах давно стало отдельным трендом. Для одних это способ привлечь внимание к благотворительным проектам, для других — возможность выйти за рамки привычного комфорта. Такие соревнования требуют месяцев подготовки и колоссальной силы воли, но именно поэтому после финиша знаменитости часто называют их «переломным моментом». Сегодня мы собрали истории звезд, которые решились на подобные вызовы и честно рассказали, каково это — пройти дистанцию до конца.
Гордон Рамзи: марафоны как способ сбросить стресс
Кулинарный гений, известный своим жестким характером на кухне, давно нашел экологичный выход для энергии — бег. Впервые он вышел на старт Лондонского марафона еще в 2000-х и с тех пор сделал участие в забегах своей привычкой. В 2004 году Рамзи пробежал 42 километра за 3 часа 30 минут — результат, достойный профессиональных спортсменов, а не только шеф-повара.
Позже он участвовал и в ультрамарафонах, и в триатлонах, доказывая, что выносливости у него столько же, сколько страсти к высокой кухне. В интервью Рамзи признавался: «На кухне я борюсь за каждое блюдо, а на трассе — за каждый километр. Это один и тот же адреналин». Он готовился к стартам месяцами, совмещая работу в ресторанах с изнурительными тренировками.
Для Рамзи бег стал способом справляться со стрессом и поддерживать форму. Он не раз говорил, что спорт помог ему сохранить баланс между карьерой, семьей и здоровьем. Сегодня его можно увидеть не только у плиты, но и на стартах крупнейших марафонов мира.
Натали Дормер: актриса «Игры престолов» на марафонской дистанции
Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в «Игре престолов», несколько раз выходила на старт Лондонского марафона. В 2014 году актриса пробежала дистанцию за 3 часа 50 минут, а в 2016-м улучшила результат до 3:36. Для подготовки она тренировалась по 5−6 дней в неделю, совмещая бег с силовыми упражнениями.
В интервью Натали признавалась, что участие в марафонах стало для нее проверкой силы духа и способом справиться со стрессом, который копится от актерской профессии. Она также использовала бег, чтобы привлечь внимание к благотворительности: ее забеги помогали собрать средства для фонда, который поддерживает детей и подростков.
После финиша актриса делилась, что усталость была колоссальной, но чувство гордости и осознание пользы перекрыли все трудности. «Когда бежишь через весь Лондон и видишь людей, которые поддерживают тебя на каждом километре, невозможно остановиться», — говорила она.
Орландо Блум: полумарафон с миссией UNICEF
Орландо Блум — звезда «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» — много лет сотрудничает с UNICEF как посол доброй воли. Это почетная роль, которую организация дает известным людям, готовым использовать свою популярность для привлечения внимания к проблемам детей.
В 2019 году актер вышел на старт London Landmarks Half Marathon, чтобы пробежать 21 километр и собрать средства для программ UNICEF. Блум готовился к забегу несколько недель и делился тренировками в соцсетях. Он говорил, что бег для него — это способ показать личное участие: «Каждый километр — напоминание о тех, кто не может бежать сам».
Финиш в Лондоне стал для Орландо не спортивным рекордом, а способом поддержать детей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Для актера этот опыт оказался одним из самых эмоциональных: он признавался, что энергия толпы и осознание цели придают сил даже на последних километрах.
Истории звезд на марафонах доказывают: бег — это не только спорт, но и личный вызов, который дает новые смыслы. Кто-то выходит на старт ради благотворительности, кто-то — ради проверки собственных сил, но для всех финиш становится моментом, который меняет взгляд на собственные возможности.