Чемпион мира доказал, что случайно вдохнул запрещенное вещество

Китайский легкоатлет Ван Цзянань оправдан в применении допинга.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Чемпион мира в прыжках в длину Ван Цзянань признан непричастным к умышленному употреблению допинга по итогам разбирательства, начатого после обнаружения тербуталина в пробе, взятой у спортсмена 1 ноября 2024 года. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике.

Тербуталин применяется при различных заболеваниях легких, в том числе бронхиальной астме. Антидопинговое агентство Китая (CHINADA) установило отсутствие вины или халатности спортсмена в данном нарушении, и, следовательно, срок дисквалификации не был назначен.

Расследование CHINADA выявило, что тербуталин попал в организм спортсмена пассивно. 31 октября и 1 ноября 2024 года Ван Цзянань сопровождал родственника в больницу, где проводилось небулайзерное лечение — процедура, при которой лекарство в виде аэрозоля распыляется в воздух. Согласно итоговому заключению, пассивное вдыхание привело к появлению следов препарата в пробе.

Ван Цзянань завоевал золото на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Орегоне, был бронзовым призером ЧМ-2015 в Пекине. На Олимпиаде в Париже он занял восьмое место, в Токио не попал в финал, а в Рио-де-Жанейро был пятым. Также в его активе золотые медали Азиатских игр 2018 и 2023 годов и победа на чемпионате Азии в 2013 году.