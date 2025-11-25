Чемпион мира доказал, что случайно вдохнул запрещенное вещество

Ван Цзянань завоевал золото на ЧМ-2022 по легкой атлетике в Орегоне, был бронзовым призером ЧМ-2015 в Пекине. На Олимпиаде в Париже он занял восьмое место, в Токио не попал в финал, а в Рио-де-Жанейро был пятым. Также в его активе золотые медали Азиатских игр 2018 и 2023 годов и победа на чемпионате Азии в 2013 году.