Победитель марафона в Нью-Йорке дисквалифицирован за допинг

В октябре 2025 года действующая рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич была дисквалифицирована на три года. В пробе спортсменки от 14 марта 2025 года обнаружили гидрохлортиазид — запрещенный мочегонный препарат. Чепнгетич 13 октября 2024 года выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекорд среди женщин — 2:09:56. Она улучшила прежний мировой рекорд (2:11:53) почти на две минуты и стала первой женщиной, пробежавшей марафон быстрее 2 часов и 10 минут.