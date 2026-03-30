Победитель марафона в Нью-Йорке дисквалифицирован за допинг

В начале января 32-летний Корир был отстранен от соревнований из-за обнаружения в пробах синтетической формы эритропоэтина (CERA), которая повышает выносливость и улучшает работу мышц.
Дисквалификация отсчитывается с 8 января 2026 года, результаты Корира аннулированы с 3 октября 2025 года.
В 2021 году Корир стал победителем одного из самых престижных марафонов в Нью-Йорке, проедолев дистанцию за 2 часа 8 минут и 22 секунды. В его активе также есть победы на марафонах в Вене, Хьюстоне и Оттаве.
Как сообщает AFP, после Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро более 140 кенийских бегунов, в основном на длинные дистанции, были наказаны за нарушения антидопинговых правил.
В октябре 2025 года действующая рекордсменка мира в марафоне Рут Чепнгетич была дисквалифицирована на три года. В пробе спортсменки от 14 марта 2025 года обнаружили гидрохлортиазид — запрещенный мочегонный препарат. Чепнгетич 13 октября 2024 года выиграла Чикагский марафон, установив новый мировой рекорд среди женщин — 2:09:56. Она улучшила прежний мировой рекорд (2:11:53) почти на две минуты и стала первой женщиной, пробежавшей марафон быстрее 2 часов и 10 минут.